Apprensione in spiaggia a Montesilvano, turista colto da infarto sotto alla palma

Minuti di apprensione in spiaggia a Montesilvano nella mattinata di domenica 6 agosto per un turista che mentre era tranquillamente sotto alla palma è stato improvvisamente colto da un infarto.

L'uomo ha iniziato infatti a non sentirsi bene e vista la spiaggia piena in tanti si sono resi conto di quanto stesse accadendo.

Il fatto è avvenuto nello stabilimento balneare Il Veliero, l'uomo era sotto a una delle palme della prima fila.

Subito sono scattati i soccorsi da parte di chi era presente nei dintorni e in particolare alcuni clienti dello stabilimento che lavorano in ospedale e un medico che ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorritori del 118 con il defibrillatore. L'uomo si è per fortuna ripreso ed è stato trasportato in ospedale a Pescara con l'autoambulanza. La speranza è che l'uomo si sia ripreso completamente una volta arrivato in ospedale.