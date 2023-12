"Testa di cuore", esce il nuovo singolo di Maurizio Tocco

Uscirà venerdì 15 dicembre a mezzanotte, su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo del cantautore 44enne Maurizio Tocco: "Testa di cuore". Il brano è edito dalla Mea Record Company di Angelo Anselmi, con gli arrangiamenti della Rec & Play di Elio De Pasquale, e racconta la storia di un rapporto complicato e l'eterna lotta tra testa e cuore.

Dopo il successo degli ultimi singoli come "Portami al mare", "Lo vedi come fai" e "Dammi un bacio prima di dormire", suonati sulle principali emittenti radiofoniche e interpretati in spettacoli itineranti come Miss Adriatico e Festival della Melodia, con "Testa di cuore" l'artista montesilvanese cambia sonorità e ritmi.

"Un amico in estate mi ha raccontato la sua storia e alla fine gli ho detto che, comunque sia, era proprio una testa di cuore - racconta Tocco, ex vincitore del Festival della Melodia e di altri importanti contest - e quindi dedico il pezzo proprio a lui, alla mia famiglia, ai miei colleghi di lavoro e a chi crede ancora che la vita è pronta sempre a regalare un sogno".

"Testa di cuore" sarà eseguita ufficialmente per la prima volta a Fossacesia la notte del 15 dicembre durante lo spettacolo del Festival della Melodia inserito nel pre-serata del concerto dei Nomadi che ha fatto registrare il tutto esaurito nei locali dell'Hotel Giardino. "C'è tanta curiosità per la nuova canzone di Maurizio Tocco - ha riferito la presentatrice della manifestazione, Barbara Di Marco - Sono in tanti che hanno prenotato per poterlo ascoltare in anteprima".