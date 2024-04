Aziende turistiche alla ricerca di personale: a Montesilvano c'è il Talent Day

L'incontro tra domanda e offerta per la ricerca del personale anche in vista dell'estate, passa per il Talent Day organizzato dalla Fipe-Confcommercio e Ebnt (Ente bilaterale nazionale turismo): un evento nazionale che lunedì 8 aprile alle 9 farà tappa all'hotel Adriatico di Montesilvano.

E' la sezione locale della Confcommercio che per la prima volta porta l'evento giunto alla terza edizione, sul territorio. In due anni sono stati 40 gli eventi territoriali che hanno coinvolto 1.200 imprese e 6mila candidati partecipare. Ora tocca anche alla nostra costa.

Protagonisti dunque i professionisti del settore Horeca, cioè hotel e pubblici esercizi che tramite l'evento puntano a trovare nuova linfa e dunque nuovo personale anche alla luce del fatto che negli ultimi anni la ricerca non si è dimostrata affatto facile per le aziende del turismo.

Albergatori, ristoratori, titolari di bar, gelaterie e pasticcerie, imprenditori dell’intrattenimento e del turismo, parteciperanno all’evento alla ricerca di giovani di talento da assumere. Durante il Talent Day, studenti degli istituti alberghieri e aspiranti lavoratori potranno incontrare, in appositi desk dedicati, le imprese del turismo e dei pubblici esercizi aderenti all’iniziativa per dei colloqui di lavoro.

Non mancherà il confronto con a inizio giornata la tavola rotonda sul tema “Il futuro del lavoro nel mondo Horeca” alla quale prenderanno parte esponenti della politica, del mondo associativo e sindacale, nonché delle scuole e della formazione e alla quale invitiamo la stampa da intervenire. A precederla alle 9 saranno i saluti istituzionali del presidente della Provincia Ottavio De Martinis, il presidente della Fipe-Confcommercio Pescara Riccardo Padovano e del presidente dell'Ente bilaterale turismo Abruzzo Davide Frigelli.