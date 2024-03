Inaugurata a Montesilvano la nuova stazione per ricarica di veicoli elettrici Ewiwa

Inaugurata a Montesilvano la nuova stazione di ricarica per veicoli elettrici di Ewiwa. L'inaugurazione è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, di Errico Di Tillio direttore centro commerciale Porto Allegro, con la delegazione del Comune e i rappresentanti Ewiva. La stazione infatti si trova all'interno del parcheggio pubblico del centro Porto Allegro in via D'Andrea. L'impianto era già attivo e operativo da qualche giorno.

Due le infrastrutture di ricarica Idr da 300 kW l'una per un totale di 4 punti di ricarica attivi contemporaneamente. Il sindaco De Martinis ha commentato:

"Il nuovo sito, costituito da due colonnine per un totale di quattro punti di ricarica, rappresenta un vero punto di riferimento per tutta la comunità. Un plauso alla proprietà e al direttore del centro Porto Allegro per aver sposato appieno la volontà di puntare su una mobilità sostenibile, supportando così tutti i clienti che scelgono di muoversi in elettrico. Complimenti ad Ewiva che compie oggi, un altro passo in avanti nella diffusione della rete di ricarica che conta così dieci siti già attivi in Abruzzo e come primo cittadino, non posso che condividere la scelta e la volontà di proiettarsi sempre più verso un futuro sostenibile e nel rispetto dell’ambiente, cercando di arricchire l’offerta di servizi “green” non solo a beneficio dei residenti, anche per tutte le persone che sceglieranno la nostra Montesilvano come meta della propria vacanza."