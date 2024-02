A Montesilvano il mercato di via Lucania si sposta in via Salentina

Il mercato di via Lucania a Montesilvano si sposterà in via Salentina a partire da giovedì 15 febbraio.

Ad annunciarlo è l'assessore al Commercio, Francesco Di Pasquale.

Questo quanto dice Di Pasquale: «Dal 15 febbraio, il mercato rionale del giovedì di via Lucania si sposterà in via Salentina. Nei prossimi giorni, l’amministrazione comunale provvederà a formalizzare, attraverso un’ordinanza, lo spostamento in coincidenza con l’inizio del cantiere di via Lucania, una delle traverse più importanti di Villa Verrocchio che collega via Lazio al lungomare. L’area scelta per il mercato in via Salentina è accessibile dalla strada parco e da corso Umberto I, in un punto molto frequentato per via delle attività commerciali e dei parcheggi presenti nella zona».

Ad accogliere il nuovo mercato, un’ampia area dotata di parcheggi circostanti e facilmente accessibile sia dal lato della Nazionale Adriatica, sia per accesso pedonale da viale della Liberazione, concludono dall'amministrazione comunale.