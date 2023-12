A Montesilvano disponibili le social card "Dedicata a te" dell'Azienda speciale

L'Azienda speciale del Comune di Montesilvano ha fatto sapere che a partire dal 15 dicembre, possono essere ritirate presso gli uffici postali, le social card che per varie motivazioni, non erano state consegnate entro la precedente scadenza. Per verificare se si è presenti nell'elenco dei beneficiari, ovvorre contattare l'azienda speciale ai numeri 085.4481500 – 085.9048760

Nei giorni 19 e 20 dicembre, gli uffici di segretariato sociale del Punto inclusione in via San Domenico n.28, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 si rendono disponibili per la verifica dei beneficiari e per la consegna delle lettere con le assegnazioni delle card. Per tutti coloro che non riuscissero a presentarsi nei giorni di apertura, sarà cura dell’Azienda speciale far recapitare le comunicazioni a domicilio, onde evitare disguidi. Per quanti hanno già ritirato la carta, invece, vi sarà un accredito aggiuntivo di 77.20 euro, mentre per le nuove attivazioni verrà garantita la disponibilità anche dell’importo originario del valore di 382.50 euro.