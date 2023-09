L'artista montesilvanese Simona Iannini espone le sue opere di tombolo aquilano nell'evento "Panorama Italics"

L'artista di Montesilvano Simona Iannini, di orgine aquilana, parteciperà all'evento di arte contemporanea “Panorama Italics“ che quest'anno si terrà proprio all'Aquila per la sua terza edizione (dopo Monopoli e Procida). L'evento sarà disponibile fino al 10 settembre, ed è inserito nella kermesse mondiale di arte contemporanea “Panorama Off”.

Simona Iannini è un’artigiana del tombolo aquilano e insieme all’artista bolognese Francesca Pasquali, ha realizzato l’opera “Punto Plastico”, su incarico di Mestieri d’Eccellenza del gruppo Lvhm. L’opera sarà ospitata dall’associazione “Il miracolo bianco delle mani”, sita in Via Cascina 36, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18. Successivamente, potrà essere ammirata presso il prestigioso palazzo “Le 3 Marie”. La prima presentazione dell’opera, presso Guerlain a Parigi, ha riscosso molto successo rappresentando un orgoglio per la sapiente arte del Tombolo, che non era mai arrivato così in alto.

Sono stati abilmente realizzati 30 pezzi di tombolo, per 300 ore di lavoro, intrecciando fili di plastica e fili “naturali”: lino, lana, seta, cotone tutto di riciclo. L’opera finale è un trittico ove gli ottoni specchiati permettono l’osservanza da ogni punto. Il sonoro coinvolge chi guarda nel movimento dei fuselli, bastoncini di legno che si usano per lavorare il merletto. L’assessore alla Cultura Barbara Di Giovanni ha commentato

“Fa piacere quando dei nostri concittadini raggiungono simili risultati , faccio i miei complimenti all’artista Iannini augurandole grandi traguardi e ringraziandola per aver portato il nome della nostra città a manifestazioni così prestigiose. Ad maiora”.