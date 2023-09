Niente rientro in classe in due scuole di Montesilvano, il sindaco firma ordinanza per la sospensione delle attività didattiche

Niente rientro in classe per gli studenti di due scuole di Montesilvano.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha infatti firmato un'ordinanza per la sospensione delle attività didattiche.

A motivare la decisione presa dal primo cittadino è il fatto che nell'istituto comprensivo Ignazio Silone in via San Gottardo e nella direzione didattica di viale Abruzzo sono ancora in corso i lavori di riqualificazione dei plessi con i fondi del Pnrr.

Per l’istituto comprensivo Ignazio Silone la sospensione sarà dal 13 al 16 settembre, con riapertura prevista per il 18 settembre e per la direzione didattica dal 13 fino al 18 settembre con la riapertura prevista per il 19 settembre.