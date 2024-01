Scritte offensive sui muri della sede di Fratelli d'Italia a Montesilvano

Atto di vandalismo a danno della sede cittadina di Montesilvano del partito Fratelli d'Italia.

Alcune scritte offensive e un simbolo sono apparsi sui muri della sede ubicata in via Boccaccio.

Non è stato difficile accorgersi delle scritte visto che i muri sono stati imbrattati in modo molto evidente.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte i carabinieri. «Chi fomenta odio e violenza va sempre condannato. Vale in ogni caso. E vale soprattutto oggi per quanto accaduto alla sede di Fratelli d’Italia di Montesilvano, uno spazio di libertà e confronto democratico che è stato oggetto di scritte oltraggiose. È una vergogna. Mi auguro che tutte le forze politiche siano unite e si degnino di proferire parole nette contro questi atti intollerabili», dice il senatore abruzzese e segretario regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

Questo aggiunge il coordinatore provinciale Stefano Cardelli: «Scritte e insulti sulla vetrina della sede di Fratelli d’Italia a Montesilvano lasciano sgomenti. Una violenza gratuita, verso chi lavora seriamente per il territorio, che non può essere taciuta. Chi compie tali gesti o è un disadattato sociale oppure rema contro ogni principio di democrazia. Fratelli d’Italia si distingue per la capacità di dialogo e confronto, condanna la violenza in qualsiasi forma si palesi e continuerà a lavorare per la comunità affinché episodi come quello odierno vengano sempre più emarginati. A titolo personale e in rappresentanza dell’intero coordinamento provinciale del partito esprimo solidarietà al circolo di Montesilvano, immaginando la frustrazione anche dei nostri militanti che mettono a disposizione il proprio tempo per tenere aperta e decorosa la sede».

«È avvilente che in una società ritenuta da noi tutti civile si compiano ancora azioni così riprovevoli, come quella verificatasi oggi contro la sede di Fratelli d’Italia a Montesilvano», dichiara Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, «un atto vile, avvenuto quando la sede era chiusa e che non può lasciare indifferente nessuno. I ragazzi di Gioventù nazionale si stanno organizzando per fornire ogni supporto utile alla ripulitura delle vetrine e dei muri circostanti, ai quali esprimo tutta la mia vicinanza e ammirazione. Sono i ragazzi perbene, dai grandi ideali, dal dialogo costruttivo e che Fratelli d’Italia si pregia di avere al proprio interno».