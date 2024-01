Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una nostra lettrice ci ha inviato un curioso video girato il 3 gennaio scorso sul lungomare di Montesilvano. Come si vede dalle immagini sul bagnasciuga sono transitati due cavalli con in sella due persone vestite da Re magi. A piedi, anche una terza persona in costume, mentre i due cavalli erano condotti da altrettante persone, presumibilmente i proprietari.