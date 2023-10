La dirigente dell'istituto Troiano Delfico di Montesilvano sul divieto di portare zaini e marsupi dei bagni: "Nessun allarme sicurezza, tanto clamore per nulla"

Arriva la replica della dirigente scolastica dell'istituto Troiano Vincenza Medina in merito alle polemiche sollevate dalla circolare, entrata in vigore il 16 ottobre, che vieta zaini e marsupi all'interno dei bagni della scuola per motivi di sicurezza e per evitare comportanti che possano essere scorretti rispetto al regolamento scolastico, come ad esempio fumare, fare video per i social o potenziali scambi di coltelli fra gli studenti:

"“La professoressa Vincenza Medina, dirigente dell'istituto “Troiano Delfico di Montesilvano”, oltremodo perplessa dallo scalpore suscitato da titoli e dichiarazioni, quantomeno imprudenti, di giornali e persone chiaramente disinformati, evidenzia che la circolare "antimarsupio", di cui si parla in questi giorni, rientra tra gli ordinari strumenti di disciplina della quotidianità ed è inserita in un sano rapporto scuola-famiglia, “al limite della normalità” e non oltre. Tale circolare prende spunto da segnalazioni dei genitori, proprio a dimostrazione dell’attenzione che il nostro Istituto mostra da sempre nella collaborazione con le famiglie. Al fine di tranquillizzare gli animi, la dirigente smentisce categoricamente il rinvenimento di armi ed oggetti idonei ad offendere e segnala che l'unico oggetto del quale è venuta a conoscenza la dirigenza è un coltellino svizzero multiuso, rinvenuto da un genitore, nella propria abitazione, nello zaino del proprio figlio.

Tanto clamore per nulla, quindi, rilevando che il principale scopo della circolare era quello di evitare anche ben più banali e moderni comportamenti, tanto social quanto inopportuni, di alcuni studenti, che, in altre città, hanno avuto la pessima idea di realizzare dirette TikTok dai bagni della propria scuola. Per quanto riguarda l'istituto “Troiano Delfico” di Montesilvano, grazie all'impegno dei docenti e alla collaborazione dei genitori, le storie di "cappa e spada" sono oggetto di studio solo nelle ore di italiano e storia.”

Ricordiamo che il vicesindaco di Montesilvano Paolo Cilli, da noi interpellato, aveva commentato che tale provvedimento, seppur rigido, aveva sicuramente una motivazione da parte della dirigente scolastica, auspicando che la collaborazione fra scuola, istituzioni, genitori e ragazzi possa venire potenziata con incontri formativi e informativi con i ragazzi al fine di educarli ad evere sempre comportamenti sani e rispettosi delle regole scolastiche e della società.