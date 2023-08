Parcheggi gratis tutti i giorni fino al 27 agosto lungo la strada parco a Montesilvano

Si amplia fino al 27 agosto la possibilità di parcheggiare l'auto lungo la strada parco a Montesilvano. Una nuova ordinanza firmata dal sindaco Ottavio De Martinis e dal comandante della polizia locale Nicolino Casale, infatti, permetterà ai cittadini e ai turisti di lasciare in sosta gratuita l'auto in via della Liberazione (strada parco) nel tratto fra via Marinelli e via Arno tutti i giorni. Attualmente, questa possibilità era stata concessa solo nei fine settimane e nei giorni festivi.

Come ci ha confermato il comandante Casale, grazie alla temporanea interruzione dei lavori per la strada parco e la rimozione dei cantieri, la sosta verrà concessa tutti i giorni ed inoltre un breve tratto, fra via Arno e il confine con Pescara, sarà transitabile a doppio senso di marcia ma ovviamente solo per la ricerca del parcheggio. L'obiettivo, in quelle che sono considerate le due settimane più intense per l'afflusso di turisti e cittadini verso la spiaggia e in generale a Montesilvano, è quello di garantire più posti auto evitando problemi anche e soprattutto per i residenti. La sosta, come detto, sarà sempre gratuita come avvenuto già nelle scorse settimane, scelta differente rispetto a Pescara dove sulla strada parco ha istituito il parcheggio a pagamento.