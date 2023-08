Padre e figlia si ribaltano in mare a Montesilvano con un piccolo natante

Stavano facendo un giro in mare a bordo di un piccolo natante simile a una moto d'acqua quando improvvisamente si sono ribaltati finendo in acqua.

Protagonisti dell'incidente un uomo con la figlia.

Il fatto è avvenuto nella giornata di lunedì 14 agosto a Montesilvano nello specchio di mare antistante il lido Rosa dei Venti.

Come informano dalla guardia costiera, intervenuta sul posto con un proprio mezzo, si è trattato del capovolgimento in prossimità della costa di un piccolo natante a motore, risolto immediatamente grazie anche all'intervento dei bagnini della Compagnia del Mare-Lifeguard e di una degli Angeli del Mare-Fisa. Sia il padre che la figlia indossavano l'obbligatorio giubbotto di salvataggio e i bagnini li hanno semplicemente soccorsi e riportati a riva. Per fortuna non c'è stata alcuna conseguenza.