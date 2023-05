L'opposizione attacca la giunta De Martinis per il cartellone estivo: "Spese pazze a carico dei cittadini, oltre 500 mila euro"

Un cartellone estivo da 500 mila euro complessivi, ben oltre la cifra stanziata in bilancio, mentre la città è nell'abbandono e nel degrado. A dirlo i consiglieri d'opposizione di Montesilvano Enzo Fidanza, Romina Di Costanzo, Antonio Saccone (Pd) Gabriele Straccini, Giovanni Bucci (M5s) che attaccano la giunta De Martinis che due giorni fa ha presentato il calendario estivo con la parte dei concerti di 12 grandi della musica italiana.

"Una cifra stratosferica di 500 mila euro, ben oltre l'importo già cospicuo dei 200 mila euro, che erano stati stanziati a bilancio. Questo significa che sono stati affidati incarichi e programmati eventi senza la necessaria pianificazione e senza la copertura finanziaria adeguata. Nel intanto mentre si prepara il “set cinematografico” per il cartellone, arretrando dietro le quinte abbiamo la vera Montesilvano, quella che versa, sotto gli occhi di tutti, in uno stato di incuria e abbandono: le strade sono un colabrodo, il verde pubblico è trascurato e, lontani dalla polvere di stelle, molti quartieri vengono come sempre snobbati per gli eventi.

Ogni concertone quindi, spiega l'opposizione, è costato circa 30 mila euro:

"Tutto ciò, visto lo stato in cui versa Montesilvano, è inammissibile. Per fare chiarezza sulla questione, nell'intento di tutelare gli interessi dei cittadini e del territorio, come forze di opposizione, abbiamo deciso di indire una commissione di garanzia perché riteniamo inconcepibile che si sia fatta la programmazione del cartellone sforando di oltre il 150% le spese impegnate a bilancio e per le quali registrate essere apportate in future variazioni. rilevante senza aver aggiunto neppure quest'anno la tassa di soggiorno, che invece avrebbe comportato un alleggerimento delle spese dell'ente introitando somme finalizzate al miglioramento della città sotto il profilo turistico."

Secondo i consiglieri, mancava una visione strategica per la città a causa della "smania di apparire" degli amministratori, considerando che con un importo simile si poteva iniziare la progettazione di opere pubbliche o di un teatro.