Anche quest'anno ombrelloni gratis a Montesilvano per le persone disabili con "Mare per tutti 2023"

Anche quest'anno l'amministrazione comunale rinnoverà l'iniziativa "Mare per tutti" per offrire ombrelloni gratis e sdraio alle persone con disabilità negli stabilimenti che aderiranno all'iniziativa. La giunta De Martinis, infatti, ha approvato la delibera che prevede la possibilità, per persone con disabilità al 100% di poter avere fino a sette giorni l'ombrellone gratuitamente con possibilità di rinnovo qualora il gestore dello stabilimento non abbia avuto richieste di prenotazione.

L'iniziativa è nata nel 2020 ed ha coinvolto i gestori degli stabilimenti balneari, i quali a titolo completamente gratuito hanno messo a disposizione delle persone disabili, all’interno della propria concessione, un ombrellone per l’intera durata della stagione estiva fino a 7 giorni prorogabili. Visto il grande successo riscosso nelle estati precedenti, considerando che il Comune mette a disposizione anche due spiagge pubbliche accessibili dotate di tutti i comfort, si è deciso di riproporla anche per l'estate 2023.

Nella delibera si legge:

"L’utilizzo dell’ombreggio avverrà nei lidi aderenti all’iniziativa di cui trattasi, provvisti di adeguata accessibilità e dotati di ogni comfort (passerella, docce, servizio bar) al fine di consentire una sicura e piacevole permanenza ai concittadini con disabilità e ai loro eventuali accompagnatori e turisti con disabilità; per poter usufruire dell’utilizzo gratuito di un ombrellone in spiaggia è indispensabile essere in possesso di certificato di invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o di certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92; la persona con disabilità potrà usufruire dell’ombrellone messo gratuitamente a disposizione dalla struttura, da solo, insieme all’accompagnatore e/o ai membri del proprio nucleo familiare, in base alla normativa vigente".