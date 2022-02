Niente illuminazione pubblica in via Isonzo a Montesilvano a causa dei lavori

Il Comune di Montesilvano fa sapere che mancherà la pubblica illuminazione in via Isonzo.

La luce mancherà a causa dei lavori di manutenzione e riqualificazione in corso in diverse strade cittadine.

Per via Isonzo, dopo aver installato una nuova rete fognaria e adeguato il sistema di raccolta delle acque, si sta ora andando avanti con l'interramento dei cavi della pubblica illuminazione e con la contestuale sostituzione dei pali della luce.

Per questa ragione, come fanno sapere dall'amministrazione comunale, questa notte non ci sarà la pubblica illuminazione in via Isonzo. Dovrebbe essere ripristinata al più presto, entro domani (mercoledì 2 febbraio).