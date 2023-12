Per il Natale a Montesilvano l'iniziativa benefica "Un giocattolo per sempre"

Donare un giocattolo inutilizzato per far felice un bambino della Casa della solidarità. È questo l'obiettivo dell'iniziativa "Un giocattolo per sempre" organizzata dal dal Comune di Montesilvano, dall'Azienda speciale e dall'associazione Amare Montesilvano e prevede tre punti di raccolta per chi deciderà di donare un giocattolo, dandogli nuova vita ed esaltando il concetto del dono che renderà felice un bambino meno fortunato. Si potranno donare i giocattolo nel palazzo comunale in piazza Diaz, nello Spazio famiglia in via dei Salentini (0859561436) e nel pala Dean Martin Associazione Amare Montesilvano 3733001637. Il 23 dicembre, i giochi raccolti verranno consegnati da Babbo Natale ai bimbi ospiti della Casa della solidarietà di Montesilvano. I giochi vanno confezionati con carta trasparente e fiocco rosso.