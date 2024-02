Primo giorno per il nuovo mercato in via Salentina a Montesilvano [FOTO]

Primo giorno giovedì 15 febbraio per la nuova collocazione del mercato rionale di via Lucania a Montesilvano che è stato spostato in via Salentina a causa dei lavori attualmente in corso.

«In mattinata», scrive il sindaco Ottavio De Martinis, «con la complicità di una calda e bellissima giornata di sole, è stato un piacere dare il benvenuto ai 63 ambulanti che, con i propri prodotti genuini, hanno affollato il piazzale di via Salentina, a due passi dalla Nazionale Adriatica e dall’accesso pedonale sulla strada parco».

Poi il primo cittadino aggiunge: «Un cambio di sede dettato dalla necessità di svolgere dei lavori urgenti su via Lucania, una delle traverse più importanti di Villa Verrocchio che collega via Lazio al Lungomare. Tanta la soddisfazione riscontrata dai più, ma è prematuro, oggi, tracciare un bilancio relativo allo spostamento del mercato nella nuova sede. Una zona peraltro ben servita, circoscritta e dotata di numerosi parcheggi circostanti che rendono il nuovo mercato raggiungibile e di facile accesso, al punto che si potrebbe addirittura auspicare che ne diventi la sede definitiva. Provare per credere. Invito tutti, il giovedì mattina, a fare un salto nel nuovo mercato di via Salentina!».