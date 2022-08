Al mercatino dei bambini di Amare Montesilvano arriva la guardia di finanza

Sarà la guardia di finanza di Pescara l'ospite d'onore del mercatino dei bambini di Amare Montesilvano.

L'appuntamento è per domani, venerdì 19 agosto, dalle ore 19 nel pala Dean Martin.

Ospiti della serata una rappresentanza del Comando provinciale delle Fiamme Gialle agli ordini dal colonnello Antonio Caputo.

Saranno presenti uomini e mezzi speciali e un’unità cinofila che farà una piccola attività dimostrativa. Il mercatino dei bambini come ogni settimana dai primi di luglio, aprirà alle ore 19 e i piccoli commercianti dopo aver proceduto all’iscrizione, troveranno sul piazzale del Pala Dean Martin tavole e cavalletti dove, dopo poter esporre, scambiare e vendere i loro giocattoli dismessi, pupazzi, carte dei personaggi famosi etc.

«Vi aspettiamo per passare ancora una serata piacevole insieme», dicono gli organizzatori.