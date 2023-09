Il sindaco De Martinis saluta Maurizio Cannella, capo squadra dei vigili del fuoco di Montesilvano, nel suo ultimo giorno di servizio

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, nel Distaccamento volontari dei vigili del fuoco in via Chiarini, ha portato un saluto a Maurizio Cannella nel suo ultimo giorno di servizio.

Maurizio ha prestato la sua opera da volontario sin dal lontano 1989 e a partire dal 2019 è stato nominato capo squadra del distaccamento volontari dal comandante Palano in carica all'epoca, interpretando il ruolo che gli è stato assegnato con grande dedizione e serietà.

«Un momento di abbracci e arrivederci che si è rivelata occasione propizia per ringraziarlo del prezioso lavoro che ha svolto in tutti questi anni con grande passione, professionalità e competenza», scrive il primo cittadino, «contestualmente, la visita presso il distaccamento mi ha dato la possibilità di ringraziare tutti i volontari che, ogni giorno, assicurano un servizio importante per il nostro territorio e per l’intera comunità».