Colorare i marciapiedi del lungomare di Montesilvano per il progetto dedicato ai bambini "Street illusion"

Grande successo per l'iniziativa "Street illusion" inaugurata dall’associazione Pro Loco Ville Montesilvanesi e patrocinata dal Comune di Montesilvano, che nasce con l’intento di sensibilizzazione i più giovani alla cura e al rispetto del territorio e dei beni comuni. Il primo dei laboratori per bambini si è tenuto sabato 6 aprile. Venti i ragazzi dai 6 agli 11 anni che, sabato scorso, hanno dato un tocco di colore ai marciapiedi del lungomare di Montesilvano, all’altezza di “Mare Senza Barriere”. Il presidente della Pro Loco Roberto Di Basilico:

"I marciapiedi a ridosso del mare diventano non solo luogo in cui riversare colore e creatività, ma anche un posto dove poter godere, tutti insieme, dei luoghi comuni a pochi metri dall’immensità del mare, nel rispetto dell’ambiente. Un’iniziativa del tutto gratuita che, ogni sabato, accompagnerà per intero il mese di aprile, per un totale di quattro incontri. Per chi parteciperà alle giornate di “Street Illusion”, inoltre, è previsto un piccolo premio. Presenti all’avvio del progetto, lo scorso sabato, anche l’assessore al turismo Daniela Renisi, il consigliere Adriano Tocco, il presidente dell’associazione Carrozzine Determinate Claudio Ferrante e l’associazione Formula con la presidente Debora Donatone. Dal tratto di spiaggia di “Mare Senza Barriere” da cui è partito il progetto, i colori e il messaggio sociale dello Street Illusion si estenderanno, man mano, anche in altre zone della riviera di Montesilvano

Per una migliore organizzazione e riuscita dell’evento, è necessaria la prenotazione al numero telefonico riportato sulla locandina. I ragazzi saranno supportati, accompagnati e seguiti dai responsabili della Pro loco. Prossimo appuntamento sabato 13 aprile. Per info 3281633881.