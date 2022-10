L'annuncio de "Le Iene": raccolti oltre 150.000 euro per Riccardo, il giovane che vive attaccato ai macchinari

Durante la puntata del programma televisivo "Le Iene" andata in onda ieri sera su Italia 1 è stato annunciato che sono stati raccolti oltre 150.000 euro per Riccardo e sua madre Barbara. Il giovane di Montesilvano, infatti, da due anni deve restare attaccato H24 a vari macchinari che consumano molta energia, essendo in stato neurovegetativo irreversibile.

La scorsa settimana era stato trasmesso un servizio in cui l'inviato de "Le Iene" Matteo Viviani, insieme a Marco Fubini, si recava a casa di Barbara e Riccardo per cercare di trovare una soluzione, dal momento che, con bollette di 1.400 solo per il gas, la donna rischiava di non riuscire più a tenere in vita suo figlio. La vicenda nelle ultime settimane era finita alla ribalta delle cronache perché il consigliere regionale del M5S Domenico Pettinari l'aveva sollevata, e a onor del vero il Comune si era anche incaricato di pagare la bolletta.

Ma per il futuro come si dovrà fare? "Le Iene" avavano allora regalato alla signora Barbara un pannello fotovoltaico, invitando inoltre i telespettatori a contribuire con una donazione su https://www.1caffe.org/calore-e-vita-per-riccardo. E adesso è arrivata la lieta notizia: grazie a questa gara di solidarietà è stata racimolata una cifra importante in favore di Barbara e Riccardo. Questi soldi serviranno a coprire ulteriormente le loro spese.