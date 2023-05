Iniziati i lavori di riqualificazione nel Parco Di Resta di Montesilvano: più giochi anche per i bambini disabili [FOTO]

Iniziati i lavori di riqualificazione del Parco di Resta di via Mincio a Montesilvano. Grazie a 55mila euro di finanziamento a valere su fondi Fcs (Fondi di coesione e sviluppo) si sta provvedendo a sistemare la pavimentazione dissestata, livellare il terreno, mettere nuovi giochi per i bambini compresi quelli per chi ha una disabilita e sistemare la recinzione in più punti divelta.

Previsto anche il posizionamento del busto dedicato al maresciallo dei carabinieri ucciso in servizio cui è intitolato il parco, all'interno di un'aiuola circolare che si trova proprio al centro del parco. Lavori di riqualificazione nel Parco Di Resta “Un intervento importante - dichiara il sindaco Ottavio De Martinis -, non solo perché l’area verde è molto frequentata dai bambini e dalle famiglie, ma perché è intitolata al maresciallo Di Resta, il cui ricordo è sempre molto presente nei nostri cuori”. “L’intervento nel parco Di Resta - aggiunge l’assessore comunale al verde pubblico Alessandro Pompei - è stato programmato da tempo al fine di dare più sicurezza a tutta l’area che nei pomeriggi è sempre molto affollata dai bambini. Sostituiremo dei giochi rotti con degli altri nuovi e inclusivi. Inoltre, stiamo cambiando la pavimentazione che in alcuni punti a causa delle radici degli alberi era divelta. Entro il mese restituiremo il giardino alla città con un volto più dignitoso e sicuro”. A eseguire i lavori in fase di svolgimento è la ditta Il Melograno, a seguirli il Rup (Responsabile unico del procedimento) Giuseppe Maggiore. Entro fine maggio saranno ultimati.