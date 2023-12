Ladro in azione a Montesilvano Colle ripreso dalle telecamere, allarme tra i residenti [VIDEO]

Allarme furti nelle abitazioni nella zona di Montesilvano Colle nella serata di giovedì 28 dicembre.

Un ladro è stato anche ripreso dalle telecamere di una casa presa di mira.

Si vede il malvivente che totalmente incappucciato con una mazza sposta la telecamera in modo che non possa più riprenderlo.

Foto e video del ladro sono stati condivisi sia dal sindaco Ottavio De Martinis che dal consigliere comunale con delega alla Sicurezza, Marco Forconi, oltre che da diversi cittadini.

«Dalle 19 di questa sera a Montesilvano colle», scrive Forconi, «vi prego di condividere senza creare eccessivi allarmismi (i carabinieri sono già attivati) per consentire massima diffusione. Chiamare immediatamente il 112 in caso di macchine o scooter sospetti in zona».

«Furto in abitazione perpetrato alle 19 di questa sera a Montesilvano zona collinare», posta il primo cittadino, «condividere per consentire massima diffusione. carabinieri già attivati, chiamare subito il 112 in caso di movimenti, macchine o scooter sospetti in zona».