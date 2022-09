Riprendono al Pala Dean Martin di Montesilvano i laboratori per bambini e ragazzi di falegnameria e pittura

Riprendono a Montesilvano i laboratori di falegnameria e pittura dedicati ai bambini e ragazzi a partire dal 7 settembre. Lo ha fatto sapere l'associazione "Amare Montesilvano" che organizza l'iniziativa assieme all'amministrazione comunale di Montesilvano.

Il progetto, lo ricordiamo, aveva preso il via lo scorso 5 giugno, inaugurato da una ciclopasseggiata ecologic” sul lungomare di Montesilvano, che si è conclusa con una lezione sui temi dell’ambiente, del “plastic free” e del mare, tenuta dalla guardia sostiera di Pescara. Invece, dal 9 al 29 giugno, si è tenuto il laboratorio di “Pittura per l’Ecologia” e dal 18 al 25 giugno protagonista è stato il laboratorio di “Falegnameria con materiali da riciclo”.

L'assessore Deborah Comardi ha dichiarato:

Siamo molto soddisfatti dell'andamento dei laboratori che hanno riscosso enorme successo. Rappresentano un'opportunità importante di crescita e di socializzazione per i nostri ragazzi.

Con l’arrivo di settembre, l’associazione è pronta a riproporre nuovi appuntamenti settimanali per entrambi i laboratori. Nello specifico, il “Laboratorio di pittura per l’ecologia” avrà luogo tutti i mercoledì nei giorni: 7-14-21-28 settembre e 5 ottobre dalle ore 17 alle 19. Il “Laboratorio di Falegnameria” invece, si terrà il 17 - 23 - 24 - 30 settembre e 1 e 8 ottobre dalle ore 18 alle 20. Per entrambi i laboratori, i posti disponibili ammontano ad un massimo di 12 partecipanti. L’età minima consentita è pari a 6 anni.

Le prenotazioni si effettuano su whatsapp al numero: 373.3001667 almeno un giorno prima della data del laboratorio prescelto.