Perdita d'acqua al palacongressi di Montesilvano, vengono giù i pannelli del controsoffitto: problema risolto in 24 ore

Un disagio durato 24 ore quello che gli studenti del Troiano Delfico hanno vissuto: impossibile fare lezione al Palacongressi mercoledì 20 settembre perché alcuni pannelli in fibra del corridoio erano venuti giù durante la notte.

La sorpresa proprio all'apertura, con i ragazzi che in attesa del completamento dei lavori nel loro istituto, stanno seguendo proprio nel Pala Dean Martin le lezioni. A causare il danno che si è alla fine dimostrato meno grave di quanto si pensasse, è stata la rottura di un tubo dell'acqua nel bagno di primo piano come spiega il consigliere con delega al palacongressi Adriano Tocco. Dunque un danno risolvibile che ha scongiurato problemi ben più gravi visto che di recente molto era stato investito per riqualificare la struttura. Chiaramente “essendo successo di notte l'acqua è venuta giù copiosa invadendo il piano – spiega ancora il consigliere. Le infiltrazioni hanno causato la caduta dei pannelli del controsoffitto. Se fosse accaduto di giorno non sarebbe successo nulla: bastava chiudere i rubinetti e sistemare subito il tubo”. Si è quindi subito intervenuti, aggiunge, riportando tutto alla normalità già nella giornata di mercoledì. “Avevamo dei pannelli di scorta. Abbiamo chiamato una ditta che ha provveduto alla sostituzione sia di questi che dell'attacchino del tubo da cui è arrivata la perdita”.

Il palacongressi è dunque già tornato nella piena operatività e questa sera ospiterà, come da programma, sottolinea tocco, il concerto “Solo piano” di Maria Gabriella Castiglione: un omaggio al compositore Ryuichi Sakamoto.