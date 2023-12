Si schianta con l'auto contro un camion in via Verrotti a Montesilvano [FOTO]

Incidente stradale in via Verrotti a Montesilvano al'altezza del cavalcavia della ferrovia intorno alle ore 7:30 di venerdì 1 dicembre.

Un’automobile guidata da un uomo di 62 anni, a causa di un probabile malore, ha tamponato un camion che era parcheggiato sul lato della strada.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all’automobilista 62enne.

Poi i sanitari della Misericordia hanno trasportato il ferito per accertamenti in ospedale di Pescara in codice verde. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale.