A fuoco nella notte il quadro elettrico di un'abitazione in via Vestina a Montesilvano

Principio d'incendio nella notte dell'11 novembre a Montesilvano in un'abitazione di via Vestina. Verso le 4 del mattino una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Montesilvano è intervenuta per un quadro elettrico andato a fuoco. Le fiamme si stavano poi diffondendo nel giardino dell'abitazione raggiungendo anche un albero. Sul posto erano presenti anche i carabinieri.