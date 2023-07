Inaugurati i nuovi spazi realizzati nel mercatino ittico di Montesilvano [FOTO]

Sono stati inaugurati i nuovi spazi realizzati all'interno del mercatino ittico di Montesilvano.

A tagliare il nastro il sindaco Ottavio De Martinis insieme agli assessori Francesco Di Pasquale e Alessandro Pompei e al consigliere comunale Adriano Tocco.

«Non solo un luogo destinato ai pescatori locali e al loro pescato», spiega il primo cittadino, «ma oggi anche punto di ritrovo dove usufruire di un accogliente bar, dove trascorrere momenti piacevoli all'insegna del buon cibo e della buona musica e dove poter affittare canoe e water bike. Da tempo, a causa della decisione presa da diversi pescatori di cessare la propria attività, alcuni box erano vuoti e inutilizzati. Si è pensato quindi di destinare gli stessi ad altre attività e dopo un iter amministrativo, condiviso peraltro anche dalle opposizioni, che ringrazio, ad aggiudicarsi i quattro spazi sono stati Denisa, Fabio, Luca e Francesco. A loro rivolgo un grosso in bocca al lupo ma soprattutto un sentito grazie, non solo per aver creduto nel progetto e aver investito sul territorio, ma anche per l'ottimo lavoro svolto. Da oggi la nostra città è ancora più attrattiva e, in chiave turistica, grazie a questa bellissima area, ha sicuramente una freccia in più nel proprio arco».