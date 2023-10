Tagliate le gomme a un'insegnante di Montesilvano per aver parcheggiato davanti a un palazzo al Colle

Gomme tagliate alle insegnanti della scuola Collemare a Montesilvano Colle perché colpevoli di parcheggiare le loro automobili davanti a un palazzo in un'area comunale.

È la vicenda che si sta verificando nelle ultime settimane dove a essere prese di mira sono le vetture delle insegnanti della scuola.

Oltre alle gomme tagliate sarebbero stati anche lasciati dei bigliettini minacciosi.

La docente che la scorsa settimana si è ritrovata le gomme squarciate della sua automobile ha presentato denuncia ai carabinieri che ora stanno eseguendo gli accertamenti del caso. Le automobili prese di mira erano parcheggiate davanti a un condominio in via Vittorio Emanuele in assenza di cartelli di divieto di sosta o indicazioni che si trattasse di un'area privata.