Giulia Martino vince il Festival della Melodia a Montesilvano

Sul classico filo di lana la cantante teatina Giulia Martino si aggiudica il Festival della Melodia, nella tappa tenutasi in largo Venezuela a Montesilvano, precedendo di un soffio la marchigiana Janis Scatena. A premiarla con il lasciapassare per le finali nazionali del concorso previste l'anno prossimo a Sanremo, in un evento inserito nel cartellone degli spettacoli estivi del Comune, sono stati il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore Deborah Comardi al termine di una serata molto partecipata con 13 cantanti in gara provenienti anche da fuori regione.

Lo spettacolo è stato presentato dalla coppia formata dall'ex campionessa di pattinaggio Stella Cantelli e dall'ex vincitore nazionale della rassegna Maurizio Tocco. Alla fine altri riconoscimenti sono andati a Gianni Scognamiglio e a Giuliana Marinelli per la migliore interpretazione mentre il premio della giuria ha visto sotto i riflettori della ribalta Rodica Elena Ariesanu, e quello della critica, intitolato alla memoria di Ivan Graziani, al cantautore di Silvi Simone D'Annibale.

Hanno strappato applausi anche Roberta D'Amelio, Andrea Giordano, Shasa Cappellari e la giovanissima Fabrizia Di Fabio. Prima delle premiazioni si sono esibiti con positivi riscontri l'intramontabile barzellettiere Valerio Basilavecchia, l'Elvis Presley d'Abruzzo Angelo Di Crescenzo e i cantautori Genny Cusopoli e Anna Rosini. "Una rassegna che conosciamo ormai molto bene - hanno detto il sindaco De Martinis e l'assessore Comardi - L'unica in Abruzzo ad essere riconosciuta ufficialmente da Siae Italia e che offre l'opportunità gratuita a tanti giovani di mettersi in evidenza davanti alle telecamere di alcune emittenti televisive. Il livello tecnico generale è cresciuto e non è stato facile esprimere dei voti".