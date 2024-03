Furto nella sede della Croce Rossa a Montesilvano: rubato il cibo destinato agli indigenti, parte la gara di solidarietà [FOTO]

Decisamente una brutta sorpresa quella che i volontari della Croce Rossa di Montesilvano (ospitata al piano terra della stazione ferroviaria) si sono trovati davanti sabato 2 marzo quando, tornati in sede dopo aver partecipato a una cerimonia di consegna di un gruppo elettrogeno consegnatogli da un'azienda del territorio, hanno trovato la sede messa a soqquadro con beni, comprese le derrate alimentari destinate alle famiglie più indigenti, rubati.

Oltre a pacchi di pasta, scatole di ceci e altro cibo a lunga conservazione, hanno portato via anche la televisione, il modem e dei trapani oltre alle telecamere interne. Divelte anche le prese della corrente. Tanti danni per un bottino di certo non corposo, a con un danno che è più morale che economico visto che quel cibo era destinato a chi ne ha bisogno. I ladri si sarebbero introdotti da una finestra rompendo poi la porta e, una volta dentro, aprendo armadietti, rovesciando scaffali e portando via tutto quello che sono riusciti a prendere.

La buona notizia, ci spiega Franco Pomponio che volontario della Croce Rossa di Montesilvano lo è da 18 anni, è che allo spargersi della notizia è partita una vera e propria gara di solidarietà che fa da bilancia al brutto gesto compiuto. “Ci stanno già arrivando delle donazioni – spiega – e oggi alcuni dei nostri ragazzi passeranno il pomeriggio a rimettere tutto a posto”.

Regolare denuncia è stata sporta ai carabinieri e si spera ora che siano le telecamere esterne a consentire di dare un volto ai ladri.

“Dispiace perché noi ci mettiamo il cuore. È una cosa bruttissima. Siamo dei volontari che si impegnano per gli altri e sono venuti a rubare proprio da noi. È bello però sapere che c'è tanta vicinanza come dimostrano le donazioni che stanno arrivando. Mi verrebbe da dire – aggiunge Pomponio con un pizzico di ironia – che è stato letteralmente un po' come 'sparare sulla Croce Rossa'”. Insomma un gesto inatteso e che un po' di amarezza la lascia, ma che non ha in alcun modo scalfito la voglia di continuare in quella missione cui i volontari dell'associazione hanno scelto di adempiere: aiutare gli altri.