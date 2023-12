Due furti con spaccata in altrettanti giorni in un negozio di corso Umberto I a Montesilvano [FOTO]

Ladri in azione a Montesilvano negli ultimi giorni con diversi negozi che hanno subìto un furto.

Una delle attività visitate dai ladri, "Gallerati outlet", ha addirittura avuto due furti in altrettanti giorni.

In entrambe le occasioni i malviventi si sono introdotti nel locale dopo aver spaccato la porta vetrina.

L'obiettivo dei ladri è stato il contenuto del registratore di cassa e la merce presente nel negozio. Laconiche le parole del titolare sia dopo il primo furto che dopo il secondo: "Viva la tranquillità nella nostra città" e "Due furti in 2 giorni...sono tornati a caricare tutto quello che non erano riusciti a portare via la notte precedente, dobbiamo mettere i cancelli in questa città".

Indagini in corso da parte dei carabinieri.