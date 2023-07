Sorpresi a rubare sotto gli ombrelloni a Montesilvano, ragazzi incastrati dai carabinieri

Quattro ragazzi, più precisamente tre minori e un maggiorenne, sono finiti nei guai questa mattina dopo essere stati beccati a rubare sotto gli ombrelloni, lungo l'arenile di Montesilvano. La società di salvamento 'Lifeguard - Compagnia del Mare' ha ricevuto diverse segnalazioni per via di alcuni furti che si stavano verificando in spiaggia.

A quel punto Lifeguard, che fa servizio con varie postazioni, ha subito diramato l'allarme attraverso la propria centrale. Intanto una delle sue postazioni ha indicato dove si trovavano queste persone, dopo averle individuate sotto una palma. È stata così attivata anche la guardia costiera, che a sua volta ha chiamato i carabinieri.

I militari dell'Arma, prontamente arrivati sul posto, hanno intercettato i responsabili, portandoli in caserma: lì, alla fine, i giovani hanno ammesso le loro responsabilità. Una parte della refurtiva è stata ritrovata e restituita agli aventi diritto. Il presidente di Lifeguard, Cristian Di Santo, esprime soddisfazione e, a IlPescara.it, parla di "un grandissimo lavoro fatto dai carabinieri, con i quali ci complimentiamo insieme ovviamente alla guardia costiera".