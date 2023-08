Donna ha un malore mentre cammina in mare a Montesilvano, soccorsa e portata in ospedale

Minuti di timore in spiaggia a Montesilvano dove una donna ha accusato un malore mentre stava camminando in mare.

Dopo essersi accorti della situazione i primi a intervenire in aiuto della donna sono stati i bagnini Giacomo Natali e Elio D'Arcangelo.

L'immediato intervento dei due soccorritori acquatici degli Angeli del Mare Fisa ha reso possibile salvare la vita della donna.

Poco dopo è stata chiamata la guardia costiera di Montesilvano che ha messo in atto le procedure da adottare in questi casi: è stato chiamato il 118 che ha trasportato la bagnante in ospedale per controlli.