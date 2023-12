Dipendente comunale di Montesilvano blocca un ladro che stava rubando in un ufficio del municipio

Ha notato un uomo che rubava dalla borsa di una collega e non ha esitato a bloccarlo per poi chiamare i carabinieri. Protagonista della vicenda Pino Reale, responsabile del servizio cimiteriale del Comune di Montesilvano, che nella giornata di venerdì primo dicembre è riuscito a sventare il furto nel tardo pomeriggio. Reale, da noi contattato, ha spiegato che il malvivente in evidente stato di alterazione da alcol o stupefacenti, è arrivato prima nel suo ufficio dove era già chiusa l'attività al pubblico pronunciando frasi senza senso. A quel punto Reale lo ha fatto accomodare fuori invitandolo ad uscire scendendo le scale, ma l'uomo si è intrufolato nell'ufficio di una sua collega dove ha prelevato il portafoglio dalla borsa.

La scena, però, non è sfuggita al dipendente comunale che ha deciso di bloccare il ladro in flagranza di reato accertandosi assieme alla collega che non mancasse nulla. Nel frattempo è stata allertata la polizia locale assieme ai carabinieri, che lo hanno portato in caserma scoprendo che era già noto alle forze dell'ordine. La vittima del tentativo di furto ha poi deciso di non sporgere denuncia. Reale ha commentato: "Non sono un eroe ho fatto quello che dovrebbe fare qualsiasi bravo cittadino".