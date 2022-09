Di Costanzo (Pd) sulla biblioteca comunale a Montesilvano: "Il Comune si attivi per il nuovo bando, non ci sono più scuse"

Nonostante gli appelli e le mozioni, Montesilvano resta ancora senza una vera biblioteca comunale. Lo ha ribadito Romina Di Costanzo, consigliera comunale del Pd che torna sulla questione dell'assenza di uno spazio adeguato per un un luogo cardine per la coesione sociale e bene importante per l’intera comunità locale, in quanto spazio di studio e approfondimento volto a favorire la dimensione partecipativa, specie delle nuove generazioni.

La critica è nei confronti della giunta De Martinis, colpevole secondo la Di Costanzo di non aver agito in questi mesi considerando che la sala lettura presente nel Pala Dean Martin non è adatta ed è frequentata da pochissimi utenti, essendo sprovvista di libri, riviste, pc e periferiche

"Da tempo, purtroppo, la biblioteca comunale, originariamente localizzata a Palazzo Baldoni, è stata chiusa causa emergenza pandemica durante il lockdown e nel 2020 ha trovato una sua nuova collocazione all'interno del Pala Dean Martin, in accoglimento alle norme anti-Covid. Successivamente per esigenze legate all’allestimento del centro vaccinale, il servizio è stato nuovamente sospeso e, poiché dal settembre 2021, il centro vaccinale nella sua organizzazione ha subito una battuta di arresto, la struttura è stata restituita all’Amministrazione. Tuttavia, ad oggi presso il Pala Dean Martini è funzionale solo una sala lettura, frequentata da un numero molto esiguo di utenti, in quanto non trattandosi di biblioteca è sprovvista di tutto, a cominciare da libri, riviste, pc e periferiche. I volumi invece restano ancora nella vecchia sede, uno spazio in totale abbandono, impraticabile per cartoni e faldoni vari, come abbiamo verificato tempo fa, senza custodia alcuna.

Sono trascorsi più di sei mesi da quando avevamo presentato un’interrogazione al Sindaco in merito al servizio di riapertura e ci era stato riferito che, in attesa della realizzazione di una nuova biblioteca presso la sede dell’Istituto superiore C. D’Ascanio, in vista di un’intesa tra Dirigente scolastico e amministrazione (grazie alla doppia veste del sindaco/presidente della Provincia), era in procinto l’allestimento di uno spazio provvisorio presso il centro sportivo Palaroma. Una scelta infelice, che ad oggi non si è concretizzata, in quanto avrebbe comportato anche interventi di insonorizzazione acustica."

Inoltre, aggiunge la Di Costanzo, ora è stato pubblicato il bando “Giovani in Biblioteca” che finanzia proposte progettuali volte alla realizzazione di luoghi polivalenti e innovativi, aperti con orari estesi che ne consentano un’ampia fruibilità, nei quali i giovani possano condividere idee, percorsi e occasioni formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto. Un'occasione unica per gli enti pubblici con un contributo fra i 100.000 e 150.000 euro per le proposte da assegnare in ordine cronologico fino ad esaurimento fondi:

"Sarebbe bello che il sindaco, oltre essere presente a premiazioni, distribuzioni di targhe e inaugurazioni di esercizi commerciali, finalmente tagliasse il nastro per qualcosa di davvero utile alla cultura della collettività."