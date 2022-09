De Martinis replica alla Di Costanzo sulla biblioteca comunale di Montesilvano: "Stiamo già lavorando su tutte le opzioni disponibili"

Il sindaco Di Montesilvano Ottavio De Martinis, da noi interpellato, ha voluto replicare alla consigliera comunale del Partito Democratico Romina Di Costanzo in merito alla situazione della biblioteca comunale. La consigliera d'opposizione ha criticato il primo cittadino e la giunta De Martinis in quanto da mesi sono state presentate mozioni e richieste per attivarsi considerando che la sala lettura nel Pala Dean Martin è poco frequentata e che invece la città meriterebbe una vera biblioteca, chiedendo di approfittare del bando pubblicato per le biblioteche e i giovani che prevede stanziamenti fino a 150 mila euro per i Comuni che presentano progetti riguardanti le biblioteche locali.

"Ringrazio la consigliera Di Costanzo per i preziosi consigli, ma l'opposizione può dormire sonni tranquilli in merito al bando per i fondi in quanto da tempo gli uffici sono al lavoro per intercettare questa opportunità. Per quanto riguarda invece la biblioteca comunale e in particolare la sala lettura, proprio questa mattina abbiamo programmato il ripristino della sala lettura della biblioteca in palazzo Baldoni, che solo per altre esigenze abbiamo dovuto trascolare nel Pala Dean Martin. Spazio per altro molto gradito ma a causa dell'organizzazione di molti eventi nel palafiere finita l'emergenza Covid, risulta essere intermittente. Per questo, si è deciso lo spostamento dei fruitori della biblioteca nella sede storica, in attesa di realizzare una biblioteca all'altezza della città di Montesilvano, come già da tempo deciso all'interno del Liceo D'Ascanio."