Nuovo corso per aspiranti soccorritori volontari della protezione civile di Montesilvano

Nuovo corso per aspiranti volontari soccorritori organizzato dalla protezione civile di Montesilvano.

I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere le praticare il protocollo Blsd per la rianimazione cardiaca e imparare altre tecniche di soccorso base come la disostruzione adulta e pediatrica.

Si tratta di un percorso di crescita e formazione per diventare soccorritore.

Il corso ti fornirà tutte le competenze necessarie per diventare un volontario soccorritore altamente preparato e pronto ad affrontare situazioni di emergenza. Verranno insegnate le tecniche di primo soccorso, la gestione delle situazioni di crisi e molto altro ancora. Le lezioni inizieranno il 24 ottobre alle ore 20:30 nel Pala Dean Martin.