Via libera al controllo di vicinato a Montesilvano con i cittadini-sentinelle contro i furti

La giunta comunale di Montesilvano ha approvato la delibera per il protocollo d'intesa tra il Comune e la prefettura di Pescara riguardante l'attivazione del controllo di vicinato.

In sostanza si consente ai cittadini di diventare sentinelle del territorio e attivare così un controllo della città in funzione anti ladri.

Come si legge nella premessa della delibera: «Assicurare la più ampia fruizione del diritto alla sicurezza è una condizione imprescindibile per garantire ai cittadini il pieno esercizio delle libertà riconosciute dal nostro ordinamento giuridico, in forma individuale e collettiva, nonché un fattore determinante per lo sviluppo sociale ed economico del territorio; l’aumentata sensibilità sociale impone la necessità di adottare nuove strategie mediante il ricorso a tutte le risorse fruibili, ponendo in essere ogni attività finalizzata ad assicurare il rispetto delle norme che regolano la vita civile e il miglioramento delle condizioni di vivibilità, della convivenza civile e della coesione sociale; è, pertanto, necessario pervenire all’impostazione di un sistema integrato di sicurezza, quale nuovo modello gestionale, rafforzando la collaborazione tra amministrazioni centrali, istituzioni e società civile; in tale contesto di sicurezza integrata è necessario valorizzare al massimo la collaborazione con i cittadini che, allo scopo di contribuire all’innalzamento degli standard di sicurezza della comunità, potranno fornire ogni informazione utile ai fini preventivi e repressivi e interloquire con le forze di polizia, anche mediante gli strumenti informatici di cui le stesse dispongono.

Le finalità del protocollo d'intesa sottoscritto sono quelle di fornire un ulteriore contributo all’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio, istituzionalmente svolta dalle forze di polizia; implementare le tradizionali linee di intervento a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, mediante la valorizzazione di forme di controllo sociale del territorio comunale in relazione alla specificità dei contesti; incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini circa le problematiche del territorio; promuovere forme di sicurezza partecipata attraverso il coinvolgimento della cittadinanza.