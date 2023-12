A Montesilvano Comardi si dimette da assessore e passa a Fdi: "Sarò sempre vicina ai miei concittadini e alla maggioranza"

L'assessore Deborah Comardi ha ufficialmente rassegnato le dimissioni dalla giunta di Montesilvano, dopo la decisione di passare dalla Lega a Fratelli d'Italia. L'ex membro dell'esecutivo De Martinis, da noi raggiunta, ha anche ufficializzato la sua candidatura alle prossime elezioni regionali proprio con il partito di Giorgia Meloni.

"Dopo aver comunicato la mia decisione di lasciare la Lega per approdare in Fratelli d'Italia, ho ufficialmente protocollato la mia decisione rimettendo le deleghe al sindaco Ottavio De Martinis, che ho voluto ringraziare con una lettera per l'ottimo lavoro svolto e per il rapporto di amicizia e fiducia che si è creato in questi anni, quasi 10, in cui ho avuto l'onere e l'onore di essere uno degli assessori comunali della mia città. Un ringraziamento doveroso per aver raggiunto importanti obiettivi ed aver dato slancio e sviluppo a Montesilvano. Tengo a ribadire che queste mie dimissioni e il cambio di partito non mi allontaneranno dai bisogni e dalla vita amministrativa della mia città per i prossimi mesi: sarà sempre al fianco dei miei concittadini e dell'amministrazione comunale." La Comardi era stata nominata assessore nella giunta Maragno nel 2015, per poi essere scelta dal sindaco Ottavio De Martinis nel 2019 dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni comunali.

Il sindaco ora dovrà rivedere l'assetto di giunta anche in virtù delle quote rosa: potrebbe decidere di nominare una donna della Lega come sostituta della Comardi, oppure fare una ridistribuzione delle deleghe che però sarà comunque vincolata alla questione della parità di genere.