A Montesilvano scatta la chiusura di piazza Indro Montanelli

Scatta la chiusura di piazza Indro Montanelli a Montesilvano per lavori. Il comandante della polizia locale Nicolino Casale ha firmato l'ordinanza valida dal 18 al 22 Aprile 2024 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 e comunque fino ad ultimazione preventiva dei lavori di riqualificazione. Il prossimo 25 aprile, oltre alla cerimonia per il 79esimo anniversario della Liberazione, è prevista anche la riapertura della piazza e la restituzione alla città del monumento ai caduti, realizzato nel 1970 dallo scultore montesilvanese Vinicio Verzieri, che nel corso di questi mesi ha subito un totale restyling.

La polizia locale fa anche sapere che nel periodo indicato è prevista la chiusura al traffico per cantiere con Istituzione di divieto di transito e istituzione di divieto di sosta, con rimozione (da attivare a 48 ore dalla apposizione della relativa segnaletica) su intera piazza Montanelli e relative vie di accesso (oggetto dei lavori); la realizzazione di un passaggio pedonale di sicurezza e/o segnalazione di percorso pedonale alternativo dovuto all' interruzione del marciapiede per cantiere; infine, è prevista l’installazione di altra segnaletica consequenziale (di deviazione, preavviso, luminosa, di cantiere)