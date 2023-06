"Montesilvano paralizzata dal traffico per la manifestazione sportiva di Triathlon", l'attacco di Pd e M5S

La manifestazione sportiva di Triathlon prevista a Montesilvano in questo fine settimana "si è trasformata in un autentico momento di caos organizzativo, mettendo in evidenza una serie di gravi negligenze da parte dell'amministrazione e lasciando i cittadini nel totale smarrimento". Lo denunciano, in una nota congiunta i consiglieri comunali di opposizione: Romina Di Costanzo, Vincenzo Fidanza e Antonio Saccone (Partito Democratico) e Gabriele Straccini e Giovanni Bucci (Movimento 5 Stelle).

"Il tratto di lungomare compreso tra via Isonzo e via Marinelli, destinato alla chiusura per l'evento, è diventato il palcoscenico di una serie di errori che hanno causato disagi e frustrazione tra cittadini e residenti", aggiungono. "L'ordinanza ufficiale, contenente le disposizioni per la chiusura del tratto stradale, è stata pubblicata con un ritardo evidente nella tarda mattinata, intorno alle ore 10:30. Tuttavia, nonostante l'indicazione che la chiusura sarebbe stata effettiva a partire dalle ore 13, gli operai incaricati hanno iniziato ad allestire le barriere già dalle prime ore della mattinata, alle ore 7:30".

Questa "inaspettata chiusura anticipata" ha causato "un vero e proprio collasso stradale, intrappolando i cittadini nelle case, all'interno dei loro veicoli o sui mezzi pubblici della Tua, i quali, ahinoi, non erano stati tempestivamente avvisati dell'intervento. Di conseguenza, anche i pendolari, all’oscuro della situazione, si sono trovati inermi alle fermate degli autobus, sperando invano di vedere un veicolo arrivare", sostengono Pd e M5S, che parlano di "approssimazione e la leggerezza con cui sono state condotte le procedure organizzative", nonché di "assenza totale di segnaletica adeguata a fornire percorsi alternativi ai conducenti nelle 48 ore precedenti l'entrata in vigore dell'ordinanza".

E concludono: "È ora che l’amministrazione prenda atto di queste criticità e agisca di conseguenza per garantire una migliore pianificazione e una gestione più efficiente delle future manifestazioni, che rispetti le regole e tuteli i diritti dei cittadini. Solo così potremo garantire un futuro migliore per le manifestazioni sportive, e non, e per la nostra comunità nel suo complesso. Pertanto valuteremo le iniziative da adottare nelle opportune sedi per accertare che siano state rispettate le regole a garanzia del loro rispetto anche in occasioni future".