Tanti cantieri stradali in contemporanea a Montesilvano: disagi e proteste dal popolo dei social

Inizio di primavera all'insegna dei cantieri stradali sul territorio di Montesilvano, dove nelle ultime settimane ai lavori già presenti si sono aggiunti altri interventi programmati dall'amministrazione comunale di Montesilvano. E di conseguenza, sono scattate modifiche alla viabilità e deviazioni del traffico che non sono passate inosservate al popolo dei social e agli automobilisti che, soprattutto nelle ore di punta, si trovano a convivere quotidianamente con disagi e rallentamenti incontrando spesso più di uno scavo durante il proprio percorso.

Oltre al cantiere aperto ormai da diverso tempo lungo corso Umberto I nella zona del Mc Donald's, dove attorno lotto interessato dai lavori di riqualificazione è scattato il senso unico alternato direzione sud - nord con deviazione per chi proviene dal senso di marcia opposto, vi sono diversi altri lavori aperti negli ultimi giorni fra cui quello in viale Europa di riqualificazione urbana finanziato con fondi Pnrr che andrà avanti fino a settembre, oltre ad un nuovo cantiere in via Verrotti che attualmente si trova nella zona del sottopasso vicino il supermercato Oasi e ad alcuni interventi in via Di Vittorio.

In molti sui gruppi e le pagine Facebook dedicate alla città di Montesilvano, criticano la scelta di avviare contemporaneamente diversi interventi stradali anche molto impattanti dal punto di vista della viabilità: "Ma nessuno ha avuto un briciolo di buonsenso programmando a scaglioni questi cantieri? A volte è diventata un'impresa tornare semplicemente a casa o spostarsi da una parte all'altra di Montesilvano che di certo non è New York" scrive una residente, mentre altri associano l'apertura degli interventi alle imminenti elezioni comunali in programma per il mese di giugno. Ma ci sono anche tanti cittadini che non protestano ed anzi attaccano coloro che non vorrebbero i cantieri: "Quando trovate buche e strade rovinate vi lamentate che nessuno fa niente, poi come aprono i cantieri vi lamentate del traffico. Lo sanno tutti che il periodo migliore per i lavori stradali è la primavera assieme all'estate. Sapete solo criticare" scrive un cittadino. Infine, qualcuno guarda anche oltre e pensa alla stagione turistica: "Io mi auguro che la maggior parte di questi cantieri saranno chiusi per la fine di giugno, altrimenti oltre alla pessima figura faremo scappare i turisti quest'anno" commenta un altro residente.