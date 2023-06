Bomba carta esplode in una cassetta postale di una casa a Montesilvano, indagini in corso

Indagini in corso da parte dei carabinieri a Montesilvano per l'esplosione di una bomba carta che è stata posizionata dentro a una cassetta postale di un condominio di via Verrotti.

La deflagrazione dell'ordigno rudimentale, avvenuta l'altra notte, ha causato lievi danni alla facciata del muro e al cancello che dà accesso alla palazzina.

I militari dell'Arma della locale Compagnia che indagano sulla vicenda stanno cercando di ricostruire dinamica, natura, movente, destinatario del gesto. Potrebbe trattarsi della conseguenza di una lite familiare.