Bando del Comune di Montesilvano per enti del terzo settore per il servizio di Pronto intervento sociale

Il Comune di Montesilvano ha pubblicato tramite l'ambito territoriale sociale un bando per acquisire manifestazioni d'interesse per per rafforzare e potenziare la rete del Pronto intervento sociale (Pis) dell'ente comunale, per il trattamento delle emergenze/urgenze sociali rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono interventi, decisioni, soluzioni immediate e improcrastinabili e, strettamente collegato con i servizi sociali territoriali.

Il bando punta atrovare soggetti del terzo settore disponibili alla gestione, mediante la sottoscrizione di un'apposita aonvenzione, del servizio di pronto intervento sociale. Le domande possono essere presentate entro il 19 gennaio alle 13 su carta intestata al Comune di Montesilvano - settore politiche sociali e integrazione Socio- Sanitaria – piazza Diaz, 1, 65015 Montesilvano a mezzo posta, agenzie di recapito autorizzate o tramite consegna diretta presso l’Ufficio protocollo generale dell’ente (orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 - giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00). Farà fede la data apposta sulla busta dall’ufficio protocollo del Comune di Montesilvano; tramite posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it.

Sulla busta o nell’oggetto della Pec dovrà essere riportato il seguente oggetto: “Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte dei soggetti operanti nel terzo settore per il rafforzamento e potenziamento della rete di pronto intervento sociale sull'ambito territoriale di Montesilvano.

L’amministrazione comunale si riserva la possibilità di prendere in considerazione anche le manifestazioni di interesse che siano pervenute successivamente alla indicata data di scadenza, essendo la finalità quella di creare un elenco aperto di operatori disponibili a collaborare.