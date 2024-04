Scontro tra un pullman e 2 camion (uno prende fuoco), morto un uomo: autostrada A14 chiusa

Lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto tra Fermo e Grottammare in direzione di Bari, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente tra un pullman e due camion di cui uno in fiamme all'altezza del km 293+200 in zona Cupra Marittima.

Il rogo ha provocato molte fiamme e tanto fumo visto che uno dei due mezzi pesanti trasportava sostanze alcoliche.

Purtroppo avrebbe perso la vita uno dei passeggeri del pullman.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 7 km di coda. Chi è in viaggio in direzione Bari deve uscire a Fermo, dove si segnalano incolonnamenti di 2 km, e può rientrare a Grottammare dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica. Si consiglia di anticipare l'uscita a Porto Sant'Elpidio. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.