Scontro tra motorino e suv a Spoltore, giovane finisce in ospedale

Scontro tra un motorino e un'automobile a Spoltore poco dopo la mezzanotte scorsa.

Lo scontro tra uno Scarabeo Aprilia e un suv Ford Ecosport è avvenuto lungo la strada statale 16 bis.

L'uomo di 33 anni in sella allo scooter, in base alla ricostruzione del sinistro, stava percorrendo la strada in direzione Spoltore quando si sarebbe scontrato lateralmente con la vettura proveniente dal senso opposto alla guida della quale c'era un uomo di 54 anni. Entrambi i guidatori sono residenti a Spoltore.

Potrebbe esserci una parziale invasione di corsia alla base dell'incidente. Il conducente del ciclomotore è rimasto ferito e si è per questo reso necessario l’intervento sul posto di ambulanza 118 che ha provveduto al suo trasporto in ospedale.