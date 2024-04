Frontale tra un'auto e un mezzo pesante sulla statale Piceno Aprutina: morto il conducente della macchina

Incidente mortale sulla statale 81 Piceno Aprutina al chilometro 30,800 in località Piano della Lenta (Teramo): a perdere la vita è stato un automobilista che si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante. Al momento il traffico è bloccato sull'arteria stradale.

A renderlo noto è l'Anas presente sul posto con le sue squadre oltre che co i soccorritori e le forze dell'ordine: queste ultime sono a lavoro per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare le condizioni di viabilità

