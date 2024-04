Ragazza perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada contro gli alberi di ulivo [FOTO]

Incidente stradale in contrada Villa Cipressi a Città Sant'Angelo intorno a mezzogiorno di giovedì 4 aprile.

Una ragazza di 21 anni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’automobile che stava guidando, una Fiat Punto vecchio modello, ed è andata a sbattere contro un uliveto adiacente alla strada.

Leggi le notizie de IlPescara su Whatsapp

L’automobile è rimasta schiacciata tra due ulivi e si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 della Misericordia per trasportare in codice rosso la ragazza al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara.

La 21enne ha riportato traumi multipli ma non sarebbe in pericolo di vita.